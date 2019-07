Daar zijn de nieuwe glijbanen! Vijf maanden na brand komen 150 nieuwe onderdelen aan Peter Lanssens

19 juli 2019

13u30 18 Kortrijk Bijna vijf maanden na de zware brand in het nieuwe zwembad Kortrijk Weide zijn de onderdelen voor vijf nieuwe glijbanen aangekomen. De onderdelen liggen klaar op het dak van het zwembad. “De installatie gebeurt vanaf september. De glijbanen zouden tegen de herfstvakantie klaar moeten zijn”, zegt Dieter Thielemans, algemeen directeur van beheerder Lago.

De glijbanen en de toren van het zwembad op het Mandelaplein werden op dinsdag 26 februari verwoest door een brand. De zwartgeblakerde pilaren zijn intussen vervangen door nieuwe om er de nieuwe glijbanen aan te bevestigen. De 150 onderdelen voor 700 meter aan nieuwe glijbanen liggen nu klaar op het dak van het zwembad. Ze zijn gemaakt door het bedrijf Klarer Wasserrutschen uit Zwitserland. Het installeren van de black hole, de turbo, de duo slide, de abyss met tol en een bandenglijbaan begint wel pas in september. En daar is een gegronde reden voor. “Omdat we geen risico willen nemen. Want om de glijbanen te plaatsen, zal er met een kraan boven het recreatief deel van het zwembad gewerkt worden”, legt Dieter Thielemans uit. “Er zal enkel gewerkt worden als er geen mensen in het recreatief deel aanwezig zijn, wat vanaf september perfect kan. Want het recreatief deel is dan op schooldagen elke voormiddag dicht. Het wordt een heel puzzelwerk om alles in elkaar te doen passen. Maar het doel blijft om de vijf glijbanen tegen de herfstvakantie te openen. Ondertussen wordt de toren van het glijbanencomplex opgeknapt en gebeuren er nog werkjes om alle brandschade weg te nemen. Door de brand ging zo’n 5 miljoen euro aan materiaal in rook op. Een gerechtsexpert voert momenteel onderzoek naar de oorzaak.”

60 procent

Het zwembad ontvangt op topdagen tot 2.500 bezoekers. “Maar we voelen dat er nog geen glijbanen zijn”, zegt Dieter Thielemans. “We draaien op 60 procent van wat we willen halen. Het is nu wel wat drukker, nu het zomer is. En als de mensen het zwembad ontdekt hebben, komen ze altijd terug, ook omdat er veel andere zaken te beleven vallen. Zo’n 85 procent van de bezoekers woont binnen het half uur rijden van het zwembad. 15 procent komt van nog verder.”

Controle van identiteitskaart

Er waren recent klachten over luidruchtige en gewelddadige jongeren in het zwembad Kortrijk Weide. “Komend weekend wordt een systeem getest om identiteitskaarten te controleren”, vertelt Dieter Thielemans. “Op maandag starten we ermee. Bezoekers stoppen hun identiteitskaart in een lezer. In nog geen twee seconden krijgt de kassierster een groen of rood licht te zien. Bij een rood licht mag je niet binnen. Lago kan bezoekers een toegangsverbod van drie maanden opleggen. Dan moeten de feiten wel ernstig genoeg zijn en moet de overtreder de verwittigingen van de redders genegeerd hebben. Welke feiten precies in aanmerking komen, zijn we aan het oplijsten. Er komt een gemeenschappelijk protocol voor alle zwembaden van Lago. Overtreders komen niet enkel op een lijst. Redders hebben ook altijd het recht om de politie te bellen en een pv te laten opmaken. We vinden vanuit Lago een toegangsverbod van drie maanden genoeg om amokmakers af te schrikken. En het systeem met de ID-controle – de kassierster krijgt enkel een foto en groen of rood licht te zien – is objectief, transparant en niet discriminerend. Er zijn trouwens geen grote problemen in het zwembad in Kortrijk. Maar we garanderen met deze aanpak dat mensen hier altijd met een veilig gevoel komen zwemmen”, aldus Thielemans. Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) kan trouwens optreden, met een extra plaatsverbod van een maand. Dat betekent dat de bewuste amokmakers ook niet in de omgeving van het zwembad mogen rondhangen.