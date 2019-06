Daar is eerste actie voor Warmste Week al: “En win een jaar gratis frietjes” Peter Lanssens

26 juni 2019

16u24 0 Kortrijk Nog zes maanden tot de Warmste Week van Studio Brussel zijn tenten opslaat in Kortrijk. De eerste actie is er nu al. In frituur Appel aan de gelijknamige kluifrotonde staat vanaf volgende week een collectebus. Om twee goeie doelen te steunen én tegelijk kans te maken op een jaar gratis frietjes.

Je kan vanaf volgende week per bestelling in frituur Appel een gift vanaf 1 euro in de collectebus stoppen. Het geld wordt verdeeld onder de sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu x 8k en Co-Living. Dat is een woonproject voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. “We waarderen projecten en initiatieven voor mensen met een beperking. We zitten hier straks dicht bij de thuishaven van de Warmste Week op Weide. En we vinden dat élke Kortrijkzaan moet meedoen”, zeggen zaakvoerders en broers Dimitri (38) en Gregory Christiaens (39) en Lensey Vandendriessche (38), de vriendin van Gregory. Ook de klanten hebben er iets aan. Want bij elke gift gaat telkens een kasticket met naam en telefoonnummer een andere bus in. “De mensen van Co-Living komen kort na Nieuwjaar naar onze frituur. Om drie kastickets uit de bus te vissen. De mensen van wie de namen op die kastickets staan, winnen in 2020 een jaar gratis frietjes. Wel met een maximum van één bestelling per week. We gaan ook nog stickers uithangen, om onze actie te duiden”, aldus de zaakvoerders. De Warmste Week is van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december in Kortrijk, met het nieuwe stadsdeel Weide als het kloppend hart. De stad mikt op duizend acties in Kortrijk én deelgemeenten. Music For Life met de Warmste Week als slot is momenteel de grootste solidariteitsbeweging van Vlaanderen, ondersteund en gedragen door alle VRT-netten.