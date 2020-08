CVO Scala wordt tweede grootste Centrum voor Volwassenonderwijs in Vlaanderen na overname CVO Altus Alexander Haezebrouck

24 augustus 2020

15u23 0

Het CVO Scala neemt vanaf 1 september CVO Altus dat vooral actief is in en rond Brugge over. Daarmee is Scala niet alleen het grootste centrum voor Volwassenonderwijs in West-Vlaanderen, maar ook het tweede grootste over heel Vlaanderen.

Het CVO Scala ontstond vorig jaar na een fusie van de 3 Hofsteden en de Avondschool in Oostende. Amper één jaar later breidt het CVO nog eens voor één derde uit met de overname van CVO Altus. Het centrum in Brugge voldeed niet aan de opgelegde Vlaamse normen. “Daarom zocht Altus een kandidaat voor een fusie en ze hebben hierin ons gevonden”, zegt algemeen directeur van de scholengemeenschap 26 Mandel en Leie Diter Den Baes. “Deze fusie zorgt ervoor dat ons volwassenonderwijs nog ééns met één derde groeit. We waren al de grootste in West-Vlaanderen, nu zijn we ook de tweede grootste in Vlaanderen. Geografisch gezien zijn we nu verspreid over heel de provincie, van noord tot zuid behalve de Westhoek. Met de vestiging in Maldegem maken steken we zelfs de grens over naar Oost-Vlaanderen. Door het groter aantal medewerkers kunnen we een grotere expertise en groter aanbod aanbieden aan onze cursisten.” In totaal telt CVO Scala nu zo’n 20.000 cursisten die zo’n 3.000 cursussen in 125 opleidingen kunnen volgen.” CVO Scala biedt enkele unieke opleidingen zoals goudsmid, aptheek- en tandartsassistente en maritiem onderwijs. “De populairste opleiding blijft fotografie”, klinkt het.

Kortrijk Cursussen starten zo goed als normaal

Alle cursussen starten opnieuw zoveel als mogelijk in de leslokalen. “Er zal natuurlijk verhoogde aandacht zijn en blijven voor de hygiëne”, zegt directeur Den Baes. “Maar dat zijn we ondertussen gewoon en is wellicht iets dat we altijd zullen blijven doen. Enkele opleidingen zoals masseuse kan je ook niet op afstand doen. Anderzijds richten we ons ook al een tijdje op nieuwe tendensen, digitalisering en afstandsonderwijs.”