Cvo Creo en cvo Miras werken samen om ICT-cursussen online aan te bieden

Alexander Haezebrouck

22 augustus 2019

14u17 0 Kortrijk Twee West-Vlaamse centra voor volwassenonderwijs werken samen om een vijftiental cursussen online aan te bieden die cursisten van thuis uit kunnen volgen. “Het gaat vooral om cursussen binnen webdesign, grafische vormgeving en kantoor en administratie”, zegt Liesbeth Busschaert van cvo Creo.

“We merken dat het klassieke onderwijssysteem waarbij je op bepaalde dagen ’s avonds les komt volgen, voor veel mensen niet meer haalbaar is”, vertelt Liesbeth Busschaert van cvo Creo. “Er is het gezin, het sociaal leven en de dagdagelijkse job natuurlijk. Daarom hebben we samen met cvo Miras een vijftiental cursussen opgemaakt die we online kunnen aanbieden en die cursisten van thuis uit op het moment dat het voor hen het best uitkomt, kunnen volgen. Op die manier hopen we dat mensen die al langer bijvoorbeeld een cursus Photoshop wilden volgen maar er geen tijd voor vonden, nu wel de stap durven zetten om zo’n cursus te volgen. Omdat we ook merken dat voor sommige cursisten het lastig is om enkel van thuis uit de cursus te volgen, bieden wij ook samenkomstmomenten aan waarbij de cursist enkele keren in een periode van zes maanden kan samen zitten. Heeft de cursist het te lastig om vanuit zichzelf de lessen online te volgen, kan die altijd inpikken in de lesmomenten. Omgekeerd is ook perfect mogelijk.” Een cursus van één semester kost 105 euro. “We zijn daarmee erg laagdrempelig. Het is de eerste keer dat twee West-Vlaamse centra voor volwassenonderwijs op zo’n verregaande manier samenwerken. “Omdat de financiële steun vanuit de overheid niet genoeg is, moeten we wel gaan samenwerken om te overleven.”