Cursus leert laaggeletterde ouders met schoolplatformen werken Peter Lanssens

12 september 2019

10u00 0 Kortrijk 1 op 10 ouders met kinderen jonger dan 13 jaar in Vlaanderen is laaggeletterd. Wat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of IT-gebruik. De stad Kortrijk lanceert naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid een nieuwe gratis cursus ‘apps en sites voor ouders’. Waar laaggeletterde ouders in samenwerking met Open School onder meer leren werken met schoolplatformen zoals Smartschool en Bingel.

Er was dinsdag een proefles in de bibliotheek in de Leiestraat. Het versterken van ouders is nodig om hun kansen en die van hun kinderen te verhogen. Belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven. Want wie laaggeletterd is, mist kansen in zijn persoonlijk leven, op het werk of bij de opvoeding van zijn kinderen. Laaggeletterden voelen zich uitgesloten, machteloos, onzeker en zelfs beschaamd. Wat dan weer leidt tot minder vertrouwen in onder meer de maatschappij, andere mensen en de politiek.