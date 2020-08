Crowdfunding voor heropbouw verwoest Beiroet loopt prima: “Al 3.500 euro ingezameld” Peter Lanssens

15u56 0 Kortrijk Een door de Libanees-Belgische Sabrine Yaghi (35) uit Kortrijk opgestarte crowdfunding, om na de zware explosie in Beiroet geld in te zamelen om de stad herop te bouwen, loopt prima. Er is al 3.500 euro gestort. Alle steun blijft welkom, om de hoofdstad van Libanon er weer bovenop te krijgen.

“De Noord-Zuidraad in Ieper maakt 2.500 euro vrij”, vertelt Sabrine Yaghi. “En er kwamen al rond de 1.000 euro aan persoonlijke giften binnen. Veel mensen dragen hun steentje bij. De grote schok na de explosie is wereldwijd wat gaan liggen, maar alle hulp blijft dus zeker welkom. Ik dank iedereen voor de steun. Want vele kleintjes maken een groot”, aldus Sabrine Yaghi. De opbrengst van de crowdfunding wordt via Impact Lebanon naar niet-gouvernementele organisaties doorgestort. Die momenteel in Beiroet zelf actief zijn. De crowdfunding steunen kan door een zelf te bepalen bedrag te storten op het rekeningnummer BE96 0013 1496 1605.

