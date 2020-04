Criminaliteit in pz Vlas voor tweede jaar op rij gestegen: “Extra camera’s, Family Justice Center, preventiefilmpjes...” LSI

28 april 2020

11u37

Bron: LSI 0 Kortrijk De criminaliteit in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is in 2019 met 13% gestegen. Dat betekent dat er voor het tweede jaar op rij een stijging te noteren valt. Zowel Kortrijk als Kuurne zijn daar voor verantwoordelijk, Lendelede bleef in de cijfers stabiel. Vooral informaticacriminaliteit, huiselijk geweld en belaging stegen fors.

In 2018 was er een stijging met 8,4 procent, voor het eerst na jaren van dalende cijfers en een serieuze daling in 2017. Die opwaartse curve zette zich in 2019 verder. In Kortrijk steeg de criminaliteit met 14%, in Kuurne met 10%. Alle domeinen hebben hun aandeel maar de aanzienlijke stijging van 22% van intrafamiliaal geweld, belaging, laster en beledigingen en aanrandingen is opmerkelijk.

Ook het aantal misdrijven tegen eigendommen steeg fors met 9%, niettegenstaande een sterke afname van het aantal inbraken in bedrijven (-35%) en openbare gebouwen (-17%). Het aantal woninginbraken steeg (+6%) maar vooral de informaticacriminaliteit kende een aanzienlijke stijging. “Een fenomeen dat heel moeilijk te bestrijden is”, aldus Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Daders vinden en identificeren is aartsmoeilijk. Onze lokale computer crime unit is uitgebreid maar er zal vooral op preventie ingezet moeten worden. Er zullen in samenwerking met onze preventiedienst filmpjes worden gemaakt om te waarschuwen voor de gevaren van bv. phishing, sexting, hacking,...”

Ook de stijging van het aantal fietsdiefstallen uit 2018 zette zich in 2019 verder. Na de stijging van 22% in 2018 steeg het aantal in 2019 nog eens met 6%. De ophelderingsgraad is wel verdubbeld van 14 naar 28%. Verder stegen ook het aantal diefstallen uit voertuigen, de winkeldiefstallen, de autodiefstallen, het aantal bedreigingen of weerspannigheid (+16%), overtredingen van bijzondere wetten zoals het rookverbod, vreemdelingenwet, dronkenschap, voetbalwet,… (+11%). Er zijn in 2019 ook één derde meer GAS-inbreuken vastgesteld zoals voor het weggooien van sigarettenpeuken, wildplassen, … De ophelderingsgraden voor autodiefstallen (50%) en winkeldiefstallen (86%) stegen aanzienlijk.

Voor de aanpak van intrafamiliaal geweld denkt Van Quickenborne aan de oprichting van een ‘Family Justice Center’, waar politie, parket en hulpverleners samen aan tafel zitten. Dergelijke centra zijn er al in Antwerpen, Mechelen en Hasselt. “Samenwerking tussen verschillende diensten en een heel individuele aanpak zijn nodig”, denkt de Kortrijkse burgemeester.

“De criminaliteitscijfers in Kortrijk zijn dramatisch”, vindt Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. “De curve stijgt exponentieel, een beetje zoals de coronacurve. Kortrijk is niet alleen in de ban van de coronapandemie maar ook van een criminaliteitspandemie. Strikte maatregelen en een nultolerantie zijn nodig. Kosten noch moeite mogen gespaard worden om de stijging om te buigen. Een grondige analyse is nodig en het structureel tekort aan agenten moet weggewerkt worden.” Een deel van de stijging is te wijten aan de verhoogde controles en pro-actieve werking van de politie. Analyses zullen andere mogelijke oorzaken duidelijk moeten maken.

In het zonaal veiligheidsplan 20-25 zal op 7 domeinen waaronder cybercrime, drugs, inbraken, fietsdiefstallen, verkeer en huiselijk geweld prioritair ingezet worden. Tegen eind 2020 wil Van Quickenborne 40 extra camera’s in de stad in gebruik stellen. De politiezone Vlas zal ook 10 extra krachten krijgen en zo 261 manschappen tellen.