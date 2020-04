Crematorium Uitzicht verhoogt capaciteit om wachttijd weg te werken LSI

10 april 2020

09u47

Bron: Eigen berichtgeving 28 Kortrijk Door de vele overlijdens door het coronavirus heeft crematorium Uitzicht in Kortrijk noodgedwongen haar capaciteit verhoogd. De wachttijd liep er al op tot acht dagen. Uitzonderlijk zullen ook op Paasmaandag crematies uitgevoerd worden. “Onwezenlijke tijden”, zegt directeur Jan Sabbe.

Tijdens een gemiddelde werkweek neemt Uitzicht ongeveer 75 crematies voor haar rekening. “In drukke weken was dat al eens 90 tot 95”, legt Jan Sabbe uit. “Maar de voorbije week voerden we er 118 uit, het hoogste cijfer ooit en heel uitzonderlijk.”

De wachttijden voor de crematies liepen daardoor al op tot acht dagen. “Daarom hebben we besloten de dagelijkse capaciteit te verhogen van 18 naar 21 per dag”, gaat de directeur verder. “Zowat de helft van de crematies zijn mensen die door het coronavirus zijn overleden. Uitzonderlijk zal er dit jaar op Paasmaandag ook gewerkt worden. Onze vier technici kunnen het voorlopig nog aan, maar dat staat of valt natuurlijk met hun gezondheid.”

Tien minuten

Hoewel de overheid geen andere aanpak voor crematies van coronapatiënten voorziet, heeft Uitzicht toch haar werkwijze wat aangepast. “In afspraak met de begrafenisondernemers wordt het moment tussen aankomst en crematie beperkt tot tien minuten”, legt Sabbe uit. “Ons personeel draagt ook extra bescherming, zoals mondmaskers, handschoenen en beschermpakken. In feite is bij een correcte kisting het besmettingsgevaar geweken, maar we nemen toch extra voorzorgsmaatregelen.”

Het aantal afscheidsplechtigheden in de aula van het crematorium is - misschien verrassend - niet gedaald, integendeel. “We verzorgen nu meer diensten dan normaal, drie tot vier per dag in plaats van één tot twee. Die plechtigheden duren minder lang en er zijn maximaal vijftien personen aanwezig, verspreid over de hele aula. Alles wordt met de nabestaanden via e-mail of telefoon geregeld. Het is allemaal zo onwezenlijk, maar we proberen het zo waardig mogelijk te doen.”