Crematorium Uitzicht krijgt beveiligde koelkamer Peter Lanssens

14 mei 2020

16u35 0 Kortrijk Er zijn werken bezig aan crematorium Uitzicht op Hoog Kortrijk. Dat melden HLN-lezers. Maandag stelde ook gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) er een vraag over, tijdens de digitale raad. “We laten een koelkamer voor lijkkisten en een opslagruimte inrichten”, zegt directeur Jan Sabbe. De investering van 350.000 euro wordt met eigen middelen van Psilon betaald. Dat is de intergemeentelijke vereniging die het crematorium Uitzicht beheert.

De grondwerken aan Uitzicht in de Ambassadeur Baertlaan dienen om een kelder van 250 vierkante meter te plaatsen. Een deel wordt ingericht als koelkamer voor maximum tien lijkkisten. “We doen dat op vraag van uitvaartondernemers”, legt Jan Sabbe uit. “Zij krijgen via een unieke QR-code ook buiten de werkuren van Uitzicht toegang tot de koelkamer, om een kist binnen te brengen. Zo kunnen uitvaartondernemers straks bijvoorbeeld ook ’s avonds komen. Dat maakt het makkelijker werken. De koelkamer is tegen eind 2020 af.”

Een ander deel wordt een opslagruimte, onder meer voor urnes, filters, stoffen en afvalvaten. “Deze staan nu soms in de ovenzaal tussen de machines, wat niet zo handig is. De nieuwe opslagruimte is tegen september af.”

We hebben nu rond de 85 crematies per week, waarvan nog een kleine 10 procent Covid-19 gerelateerd is. De piek is voorbij.

Directeur Jan Sabbe

Covid-19-crematies

Ook in het crematorium Uitzicht stellen ze vast dat de Covid-19-piek voorbij is. “We merken dat sinds vorige week”, zegt directeur Jan Sabbe. “We hadden op het piekmoment 128 crematies in een week, waarvan zo’n 40 procent van de overlijdens met Covid-19 te maken had. We hebben nu rond de 85 crematies per week, waarvan nog een kleine 10 procent Covid-19 gerelateerd is.”