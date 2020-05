Cowboy Henk draagt mondmasker op rotonde: ‘Uit solidariteit met wie strijd levert tegen het virus’ Peter Lanssens

15 mei 2020

16u28 0 Kortrijk De plantenbuste van Cowboy Henk in Kortrijk, op de drukke rotonde van de Oudenaardsesteenweg (N8) aan de op- en afrit van de E17 richting Waregem, draagt sinds vrijdagmiddag een op maat gemaakt mondmasker. Met de slogan ‘Kortrijk Helpt’ op, uit solidariteit met al wie strijd levert tegen het virus of helpt om er allemaal het beste van te maken tijdens de coronacrisis.



Het idee om Cowboy Henk een mondmasker te geven komt van Dominique Desmeytere, gewezen shoppingmanager van winkelcentrum K. Het ontwerp is van de hand van het team communicatie en stadsmarketing van de stad. Het mondmasker kondigt ook aan dat alle Kortrijkzanen ouder dan 12 jaar tegen zondagavond elk een eigen kwalitatief en herbruikbaar mondkapje in de bus krijgen. Over welke mondmaskers het gaat en hoe u die moet gebruiken, verscheen eerder vandaag al een duidend artikel. (Her)lees het hier.

