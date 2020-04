Covid-19 in residentie De Gulden Sporen in Kortrijk: “Test ook bewoners van assistentieflats” Peter Lanssens

15 april 2020

16u44 0 Kortrijk Directeur Eveline Breye (45) van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kortrijk roept op om ook alle bewoners van assistentieflats in ons land te testen. Zo zijn bijvoorbeeld twee bewoners van De Gulden Sporen besmet met Covid-19. De residentie bevindt zich in de Gentsestraat, aan de Gentpoort. “Die bewoners, vaak 85-plussers, zijn ook heel kwetsbaar”, waarschuwt Eveline Breye.

Woonzorgnetwerk Sint-Vincentius heeft in Kortrijk 67 assistentiewoningen in residentie De Gulden Sporen, 33 in De Houtmarkt en 55 in De Wijngaard. De Gulden Sporen is nu twee weken noodgedwongen een afgesloten afdeling, nu blijkt dat twee bewoners er Covid-19 hebben. In woonzorgcentrum Sint-Vincentius op de Houtmarkt, waar tot op heden 154 bewoners wonen, is er tot nu toe gelukkig wel geen enkele positieve coronatest. Ook de personeelsleden van Sint-Vincentius blijven (momenteel) gespaard van Covid-19.

FFP2-mondmaskers

“Wie als bewoner koorts heeft of andere symptomen vertoont, wordt meteen in quarantaine gezet en getest”, zegt Eveline Breye. “Er zijn al zo’n vijftien bewoners in Sint-Vincentius getest, telkens met een negatief resultaat. Ik roep als directeur net zoals veel van mijn collega’s op om nu zo snel mogelijk alle bewoners in alle woonzorgcentra te laten testen, de senioren die in assistentiewoningen verblijven inbegrepen. Pas als we overal weten wie er eventueel besmet is, kunnen we ons nog beter organiseren. Alleen al om bijvoorbeeld te kunnen bepalen wie genoeg heeft aan een chirurgisch masker. En wie beter een professioneel FFP2-mondmasker draagt. We kochten trouwens zelf al FFP2-mondmaskers, met dank aan de overkoepelende woonzorggroep GVO. Want die krijgen we niet van de overheid. We namen ook al extra maatregelen. Zoals het opsplitsen van de routes van thuisverpleging. Zodat er zo geen onderlinge kruisende contacten zijn”, aldus Eveline Breye.

500 handgels

Een delegatie van woonzorgcentrum Sint-Vincentius kreeg woensdagnamiddag 500 handgels overhandigd, met dank aan het Oostkamps biotechbedrijf Ziphius en producent van decoratief plaatmateriaal voor interieur en exterieur Vanca uit Gullegem. Ziphius helpt momenteel volop mee aan de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Wie meer wil lezen over de ontwikkeling van dat mogelijk baanbrekende vaccin: klik hier.