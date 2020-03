Coronavirus krijgt nu ook Paasfoor in Kortrijk op de knieën: “Geen kermis in april” Peter Lanssens

13 maart 2020

16u53 692 Kortrijk De Paasfoor in Kortrijk, met 138 attracties één van de grootste van ons land, is geannuleerd. Dat heeft het stadsbestuur zonet bekendgemaakt. Foorliefhebbers kunnen zich van 9 tot 26 april dus niét uitleven op de kermis in Kortrijk.

Het annuleren van de foor kadert in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Het betekent een flinke streep door de rekening van de forains en -alweer- de horeca in de stad. Straks meer uitleg over waarom de foor geannuleerd is en over welke extra maatregelen er nog aan komen. Zoals lokale ondersteuning voor horeca, dienstverlening in het stadhuis, extra inzet van het meldpunt 1777 en het nemen van creatieve oplossingen rond opvang in het onderwijs.