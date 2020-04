Coronavirus eist eerste dode bij woonzorgcentrum De Pottelberg LSI

03 april 2020

11u49

Bron: LSI 0 Kortrijk In woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk is een 84-jarige dame aan het coronavirus gestorven. Twee andere bewoners zijn ook besmet en naar een aparte afdeling gebracht.

Voor WZC De Pottelberg is het de eerste bewoner die aan corona is overleden. Dat bevestigt coördinerend directeur Patrick Cokelaere. De dame die uiteindelijk op 2 april is overleden, was naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen blijken ook twee andere bewoners besmet. Voor hen is een aparte afdeling opgericht. “We doen er alles aan om verdere besmetting te voorkomen”, aldus nog Patrick Cokelaere. Hij leidt vijf woon- en zorgcentra in Kortrijk (Pottelberg en Sint-Carolus), Ledegem, Oostkamp en Ruddervoorde. Naast De Pottelberg zijn ook in Sint-Jozef in Oostkamp al besmettingen vastgesteld. Familieleden van bewoners die positief testten, worden telkens verwittigd.