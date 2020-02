Coronavirus dwarsboomt tentoonstelling van Kortrijkse kunstenares in Zuid-Korea: “Alle musea zijn hier dicht” Peter Lanssens

28 februari 2020

11u32 0 Kortrijk Kunstenares Nathalie Vanheule (40) uit Kortrijk werkte de voorbije zes maanden harder dan ooit. Om in het Osan Museum of Art in Zuid-Korea haar hele oeuvre te kunnen brengen, in een tot in de kleinste details voorbereide overzichtstentoonstelling. Een buitenkans, tot het coronavirus ook in het Aziatische land toesloeg. “Alle musea en publieke gebouwen zijn nu dicht”, vertelt Nathalie Vanheule. “Jammer, maar er is niets aan te doen.”

Nathalie Vanheule wordt wereldwijd gelauwerd voor haar sculpturen, video-installaties en multimediawerk performances. Ze werkt in haar schilderijen graag met vuur en assen. Toen Nathalie een uitnodiging kreeg van curator Kusuk Yun voor een overzichtsexpo van haar hele oeuvre, op een volledige verdieping van het Osan Museum for contemporary art in Zuid-Korea, twijfelde ze geen seconde. Ze hapte toe en werkte zich zes maanden te pletter om perfectie na te streven. Vrijdagavond moest het grote moment worden, met een publieksopening van haar tentoonstelling. Het coronavirus beslist er helaas anders over. “In Osan is er geen besmette persoon, maar wel verderop”, vertelt Nathalie Vanheule. “Zo hebben er in Seoel al zo’n twintig mensen corona. Om een verdere verspreiding in te dijken, heeft de overheid beslist om alle musea en publieke gebouwen minstens een week te sluiten. Maar ik hoor zeggen dat de sluiting wel eens snel een maand zou kunnen duren.”

De schrik voor corona zit er ook in Zuid-Korea goed in. Iedereen draagt een mondmasker op straat. Maar ik heb er alle begrip voor. Je mag niet vergeten dat ze hier jaren geleden ook al met de SARS-epidemie te maken kregen. Nathalie Vanheule

Niet omhelzen

De Zuid-Koreanen kunnen dus (nog) geen kennis maken met haar topwerk. Ook de openingsshow The Embrace is geschrapt. “Omdat we rond diepe connectie en het opgeven van het ego werken, was het de bedoeling dat twintig Koreaanse performers elkaar tijdens de show zouden omhelzen”, vertelt Nathalie. “Wat nu niet mag, door de dreiging van het coronavirus. Jammer, want curator Kusuk Yun en ik sleutelden twee jaar aan de show. Waarin we ook met wind, wimpers, ogen en touw werken. De schrik voor corona zit er ook in Zuid-Korea duidelijk goed in. Iedereen op straat draagt een mondmasker hier. Ik ben er de dupe van, nu het Osan Museum of Art gesloten is. Maar ik heb er wel alle begrip voor. Zo mag je niet vergeten dat ze hier jaren geleden ook al met de SARS-epidemie te maken kregen. Of ik zelf angst heb? Nee hoor, ik ben een gezonde vrouw. Ik ben er honderd procent zeker van dat er niets zal gebeuren. Ik kan hier nu niet veel meer doen en vertrek zaterdag terug naar huis.”

Vliegtuigtickets betaald

Toch is al het voorbereidende werk niet voor niets geweest. “Ik vermoed dat mijn tentoonstelling uiteindelijk toch zal kunnen openen in het Osan Museum of Art, maar dan wel pas in april en helaas zonder mij”, vertelt Nathalie Vanheule. “De expo zal wellicht langer lopen ook, tot midden mei. Om het helemaal goed te maken, kreeg ik de belofte dat ik begin december in een nog groter, te bepalen museum zal mogen exposeren in Zuid-Korea. En mijn vliegtickets zijn trouwens betaald, om het ongemak te compenseren. Ik ben daar dankbaar voor. We kennen elkaar al elf jaar, curator Kusuk Yun en ik. We ontmoetten elkaar in Parijs, toen ik er woonde en Kusuk Yun er werkte.” Wie het oeuvre van Nathalie Vanheule van naderbij wil bekijken: www.nathalievanheule.be.