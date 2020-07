Coronatesten negatief: Hula allicht volgende donderdag weer open VHS

17 juli 2020

11u54 6 Kortrijk Als ook de coronatesten van komende maandag bij zaakvoerders en personeel van Hula negatief zijn, gaat het restaurant allicht volgende donderdag weer open. Chef Thijs Clinckemaillie sloot de zaak nadat een afwasser thuis besmet raakte.

Eerder deze week maakten Thijs Clinckemaillie en Aurélie Reynaert via sociale media bekend dat ze hun restaurant Hula in Heule met onmiddellijke ingang sloten, nadat een afwasser besmet bleek met het coronavirus. De jongeman had zich laten testen nadat zijn broer ziek was geworden. Nog op de dag van de vrijwillige sluiting, lieten de zaakvoerders zichzelf en de andere vijf personeelsleden testen. Het resultaat van die testen blijkt nu negatief. Komende maandag wordt het gezelschap uit voorzorg nog eens getest. De kans dat alsnog iemand besmet blijkt is echter, na de resultaten van de eerste testen, nihil. Hula zou dan volgende donderdag, na de wekelijkse sluitingsdagen, de deuren weer kunnen openen.