Coronaproof headbangen op Sound of Noise in Kortrijk: “Live optredens van Evil Invaders, Spoil Engine en Dyscordia” Peter Lanssens

24 september 2020

13u17 3 Kortrijk Het gemis van het geannuleerde metalfestival Alcatraz wordt op zaterdag 10 oktober verzacht. Dan vindt op het eventplein Depart XXL Sound of Noise plaats. Coronaproof headbangen met optredens van Evil Invaders, Spoil Engine en Dyscordia. De ticketverkoop start nu vrijdag om 12 uur.

Speciale tijden vragen om unieke initiatieven. Daar speelt de stad Kortrijk zoals bekend op in met het eerste coronaproof evenementenplein van ons land: Depart XXL op het Nelson Mandelaplein. Waar tot 1.200 bezoekers welkom zijn. Telkens in drie zones van maximum 400 personen, die niet met elkaar in contact komen. De vzw Apache Productions grijpt die kans met beide handen en brengt er op zaterdag 10 oktober Sound of Noise. Centraal staan optredens van de lokale progressieve metalhelden Dyscordia, groove metal fenomeen Spoil Engine en de speedmetal vrienden van Evil Invaders. De honger is groot bij de bands.

“We zetten keihard op live muziek in, waar alle liefhebbers naar hunkeren”, zegt Bernard De Riemacker van Apache Productions. “We bieden het summum van wat België te bieden heeft, binnen het genre. Alles verloopt veilig: er komen markeringen op de grond, ontsmettingszuilen, een ‘bar handling systeem’ dat elke bubbel van een QR-code voorziet om drank te bestellen,... Neerzitten moet, maar dat kan zonder mondmasker. Tickets bestellen gebeurt per concertbubbel van één tot vijf personen. Mis dit exclusieve feestje niet.”

De online ticketverkoop start op vrijdag 25 september om 12 uur. Sound of Noise opent op zaterdag 10 oktober om 17 uur de deuren op Depart XXL. De optredens vatten om 18 uur aan. Het einde is omstreeks 22 uur voorzien. Meer info staat en komt op www.soundofnoise.be. Wees snel, voor wie tickets wil.