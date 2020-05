Coronamaatregelen versoepelen vanaf maandag: stadhuis en andere diensten heropenen op afspraak, atletiek en tennis weer beperkt toegelaten Peter Lanssens

03 mei 2020

09u06 0 Kortrijk De coronamaatregelen worden vanaf maandag 4 mei stapsgewijs versoepeld, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder. Dat heeft ook zijn impact op enkele stadsdiensten in Kortrijk. Zo heropent het administratief stadhuis in de Leiestraat. Opgelet: wie een afspraak maakt in het stadhuis, komt best alleen. En wie zich ziek voelt, neemt zijn verantwoordelijkheid door àltijd thuis te blijven. De stad roept verder op om de digitale dienstverlening via De coronamaatregelen worden vanaf maandag 4 mei stapsgewijs versoepeld, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder. Dat heeft ook zijn impact op enkele stadsdiensten in Kortrijk. Zo heropent het administratief stadhuis in de Leiestraat. Opgelet: wie een afspraak maakt in het stadhuis, komt best alleen. En wie zich ziek voelt, neemt zijn verantwoordelijkheid door àltijd thuis te blijven. De stad roept verder op om de digitale dienstverlening via www.kortrijk.be/thuisloket te gebruiken. Wat verandert er nog allemaal volgende week? We geven een beknopt overzicht.

*De balie Burgerzaken in het stadhuis is op afspraak toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12.30 uur. Maak een afspraak zeker een dag vooraf via www.kortrijk.be of (het gratis nummer) 1777.

Ook de balie Bouwen, Ondernemen en Wonen is enkel op afspraak toegankelijk. Wie een afspraak wil maken om een openbaar onderzoek in te kijken of vragen heeft rond (ver)bouwen, milieu of omgevingsvergunningen: tel. 056/27.84.00 of bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be.

Verder terug open op afspraak in het stadhuis: de balie Inname Openbaar Domein.

*Wie naar het onthaal van het meldpunt 1777 in het stadhuis wil komen, maakt ook altijd eerst een afspraak. Inwoners mogen niet zomaar langskomen.

*Uitleendepot 102 in de Moorseelsestraat 102 is enkel toegankelijk op afspraak, in eerste instantie voor het ontlenen van parkeerverbodsborden.

*De recyclageparken in Kortrijk, Rollegem en Heule blijven op afspraak open. De groenophaling volgt opnieuw de normale kalender.

*Er zijn meer mogelijkheden om in openlucht te sporten. De atletiekpistes en tennisterreinen zijn weer (beperkt) toegankelijk. Enkel wie deelneemt aan clubactiviteiten tennis en atletiek en tennisleden van Sportplus zijn welkom. Sportplusleden tennis moeten vooraf reserveren via Sportplus. Reserveren kan alleen in de voormiddag tussen 8.30 en 12 uur: tel. 056/27.80.00. Het gaat concreet over de atletiekpistes op sportcentrum (SC) Olympiadeplein in Marke en SC Wembley in Heule en de tennisterreinen op SC Olympiadeplein in Marke, SC Wembley in Heule, SC De Weimeersen in Rollegem en SC Ter Biezen in Bissegem.

*De Finse piste, petanquevelden en openbare sportterreinen zoals basketbal- en voetbalvelden blijven voorlopig dicht.

*Ook speeltuinen blijven gesloten.