Coronadode in Kortrijks rusthuis De Korenbloem: “We zetten mogelijk besmette bewoners in quarantaine” Peter Lanssens

31 maart 2020

18u03 48 Kortrijk In woonzorgcentrum De Korenbloem is een eerste coronadode te betreuren. De 93-jarige vrouw overleed maandag. “We nemen maatregelen. We plaatsen bewoners met mogelijk corona in quarantaine”, zegt directeur Kristof Claeys. “Om een verdere uitbraak van Covid-19 te voorkomen.”

Van de 133 bewoners in De Korenbloem in de Pieter de Conincklaan in Kortrijk, zijn er mogelijk 6 met corona besmet. “Ze zijn ondertussen getest. We houden ons hart vast voor de resultaten”, vertelt Kristof Claeys. “Bij onze zorgverleners zijn er momenteel 3 van de 52 personeelsleden effectief met corona besmet. Zij zitten thuis, in isolatie. We nemen ook in het woonzorgcentrum zelf de nodige maatregelen. Bewoners die symptomen vertonen en mogelijk besmet zijn, worden meteen in een afgesloten afdeling binnen De Korenbloem in quarantaine gezet. We hebben verder een Covid-team. En er is een voortdurend overleg tussen de directie en de staf. We laten dagelijks updates en nieuwsbrieven verspreiden. Om iedereen zo goed mogelijk in te lichten, open en eerlijk.”