Coronacrisis nekt muziek- en evenementencafé Bar Salona in Kortrijk Peter Lanssens

23 juli 2020

12u16 0 Kortrijk Bar Salona is definitief dicht in de Jan Persijnstraat. Dj Yves Croky (40) blies het café bijna een jaar geleden nieuw leven in door het te openen als muziek- en evenementencafé Bar Salona. “De uitbating is niet langer haalbaar, door de coronamaatregelen”, reageert Yves Croky.

“Want Bar Salona is ook een nachtcafé, wat in tijden van corona niet mogelijk is. Verder was de huur aan de hoge kant. Ik wil met tijd een andere locatie zoeken om Bar Salona verder te zetten”, aldus Yves Croky. Het pand in de Persijnstraat 12 heeft een rijke geschiedenis. Je had er jaren geleden bistro Modest. Veel Kortrijkzanen herinneren zich ook nog Hoochie Coochie, het populaire café dat er tot eind november 2016 zat. Daarna, vanaf oktober 2017, zat Bar Central er. Sinds september 2019 vind je er Bar Salona. Het handelspand staat nu te huur bij Immo Dochy. Het historisch pand kan voor een brasserie, koffie- en theehuis of bakkerij met gelagzaal dienen. Het is ook geschikt als winkel of als kantoorruimte. Het pand is vanaf september beschikbaar.