Coronacrisis legt Kortrijk lam, amper iemand op straat Peter Lanssens

14 maart 2020

16u42 270 Kortrijk In Spanje moeten vanaf maandag 16 maart àlle inwoners thuis blijven. Wij mogen (voorlopig) wel de deur uit. Maar veel mensen doen dat niet, zo stelden we zaterdagnamiddag zelf vast in Kortrijk. Je kan het aantal mensen op één hand tellen, in het stadscentrum. Nooit gezien, tonen deze foto’s en beelden aan. Maar het is beter zo. Onze gezondheid primeert, horen we overal.

Het winkelwandelgebied: zo goed als leeg, met uitzondering van onder meer enkele toeristen uit Parijs. “Geen idee wat we hier eigenlijk doen vandaag. Deze trip naar Kortrijk was al lang geboekt. ‘Mauvais timing’”, klinkt het. Winkelcentrum K in Kortrijk: leeg. De Grote Markt: leeg. Met uitzondering van enkele zaken die take away aanbieden, zoals Viva Sara Kaffée. Koffietje halen en wegwezen. Straks ook met plakband gekleefde vierkantjes daar op de vloer, zodat voor een koffie aanschuivende mensen zeker één meter afstand van elkaar bewaren.

Veel begrip ook, want Covid-19 grijpt nu wild om zich heen. “Gezondheid boven alles”, klinkt het overal. De horeca mort wel. Veel horecabazen vinden de extra premie van de stad Kortrijk, met 1.000 euro per gesloten horecazaak nochtans een primeur in Vlaanderen, veel te weinig. “Een peulschil, gezien alle kosten die op ons afkomen”, horen we overal. Opmerkelijk: zelfs de personeelsleden van Deliveroo, de koerierdienst die restaurantmaaltijden aan huis bezorgt, hebben amper werk. “De meeste mensen durven (denken we) niet te bestellen”, klinkt het bij medewerkers. “Hopelijk verandert dat snel, want het is perfect veilig.“

Nog dit, heel belangrijk: enkel mensen die zich ziek voelen (met de nadruk op énkel) mogen naar de tijdelijke wachtpost van huisartsen in dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk bellen: tel. 1733. Info over het virus: www.info-coronavirus.be.