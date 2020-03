Coronacrisis dwingt Kortrijkse nachtopvang voor daklozen om uit te breiden: “We palmen nu ook jeugdherberg deels in” Peter Lanssens

16 maart 2020

17u37 62 Kortrijk De coronacrisis zet de nachtopvang voor daklozen in Kortrijk zwaar onder druk. Omdat er voortaan maar één dakloze per kamer meer mag overnachten, breidt de permanente opvang in de Tuighuisstraat uit naar jeugdherberg Groeninghe. “Zodat er ook tijdens de coronacrisis niemand op straat hoeft te slapen”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). “We zoeken wel dringend vrijwilligers voor de nachtopvang. Hun aantal daalt, door de crisis.”

Begin deze maand raakte bekend dat de capaciteit van de permanente CAW-nachtopvang in de Tuighuisstraat in Kortrijk stijgt, van 20 naar 24 bedden. Die nieuwe capaciteit valt nu door de federale maatregelen rond de coronacrisis fors terug, naar 8 bedden. “We hebben acht ruimtes in de opvang, waar tot recent per ruimte gemiddeld drie personen tegelijk overnachtten”, legt Philippe De Coene. “Maar nu mag er omwille van gezondheidsredenen maar één dakloze per ruimte meer overnachten, als bescherming tegen het coronavirus.”

De daklozen kunnen de werking van de jeugdherberg niet verstoren. Het gebouw staat door de coronacrisis toch zo goed als leeg, met uitzondering van enkele internationale studenten van de hogescholen Vives en Howest Schepen Philippe De Coene

Niet verstoren

De gevolgen zijn navenant. Afgelopen weekend werden zeven daklozen geweigerd omdat er geen plaats meer was in de nachtopvang. Er is daarom in allerijl een oplossing gezocht. Die is er nu. “Je hebt op wandelafstand jeugdherberg Groeninghe, in de Passionistenlaan”, vertelt Philippe De Coene. “We gaan er op een afzonderlijke verdieping tien kamers gebruiken: acht voor daklozen en twee voor begeleiders. We zijn dat overeengekomen met Paul Biliet, directeur van de vzw Vlaamse Jeugdherbergen. We namen vandaag (maandag, red.) hierover ook al een principiële beslissing in het schepencollege. De daklozen kunnen de werking van de jeugdherberg niet verstoren. Het gebouw staat door de coronacrisis toch zo goed als leeg, met uitzondering van enkele internationale studenten van de hogescholen Vives en Howest. Elke kamer heeft een bed, douche, toilet en wastafel. We verzorgen de catering in eigen dienst en via het CAW. De nog te bepalen kosten, dat gaat vooral over huur en schoonmaak, zijn voor de stad Kortrijk. We willen de aparte verdieping voor daklozen in jeugdherberg Groeninghe uiterlijk tegen woensdagavond instapklaar hebben. De jeugdherberg is de meest logische keuze. Andere hotels zijn minder evident omdat ze verder liggen van de permanente nachtopvang in de Tuighuisstraat.”

We vrezen niet voor een tekort, want er melden zich veel minder daklozen aan nu. Sommigen van hen zoeken tijdelijk hulp bij vrienden, kennissen of familie. Omdat ze in een soort van zelfbeschermende reflex contacten met andere mensen in de nachtopvang willen vermijden, door de coronacrisis. Schepen Philippe De Coene

Geen tekort

Daklozen hebben straks dus 8 bedden in de nachtopvang in de Tuighuisstraat en 8 bedden in de geïmproviseerde nachtopvang in jeugdherberg Groeninghe in de Passionistenlaan. Dat zijn er samen 16. En geen 24, zoals de eerdere totale capaciteit. “Toch vrezen we niet voor een tekort, want er melden zich minder daklozen aan nu”, vertelt De Coene. “Sommigen van hen zoeken tijdelijk hulp bij vrienden, kennissen of familie. Omdat ze in een soort van zelfbeschermende reflex contacten met andere mensen in de nachtopvang willen vermijden, door de coronacrisis. Ook het aantal vrijwilligers in de nachtopvang daalt. Omdat ze angst hebben om bij mensen te zijn die ze niet kennen. We volgen nochtans alle regels zoals afstand bewaren en rechtstreeks contact vermijden. Ik roep vrijwilligers op om zich weer aan te melden. Ze kunnen dat doen via het CAW of het meldpunt 1777.”

Dagopvang daklozen

Ook de dagopvang voor daklozen wijzigt, zo lang de coronacrisis duurt. Omdat huisartsen in dienstencentrum De Zonnewijzer in de Langemeersstraat tijdelijk een triagecentrum hebben ingericht, kunnen daklozen voor dagopvang daar niet meer terecht. Ze moeten tijdelijk naar wijkcentrum Overleie. “Waar ze één per één binnen mogen”, vertelt Philippe De Coene. “Ze kunnen er terecht voor een ontbijt- en lunchpakket en een avondmaal. Enkel ophalen, niet om ter plaatse op te eten. Ze kunnen er ook een douche nemen en naar het toilet gaan.”