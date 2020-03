Kortrijk

Koningin Mathilde brengt op vrijdag 13 maart dan toch geen bezoek aan multifunctioneel centrum (MFC) De Kindervriend in Rollegem, bij Kortrijk. Het bezoek is afgelast. Dat laat het koningshuis weten. Het risico is te groot, nu ook ons land midden de coronacrisis zit. Straks meer.