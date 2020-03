Coronacrisis? Behoorlijk druk op maandagmarkt in Kortrijk: “We stellen ons hier vragen bij” Peter Lanssens

16 maart 2020

12u45 468 Kortrijk De coronacrisis leek nog niet tot iedereen doorgedrongen op de maandagmarkt in Kortrijk. Minder volk dan normaal, maar toch flaneerden er behoorlijk wat mensen. En dat terwijl experten benadrukken om thuis te blijven, zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. “We stellen er ons ook vragen bij”, zegt schepen van Markten Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

‘Social distancing’ bleek een probleem op de maandagmarkt in hartje Kortrijk. Sommigen hielden bewust afstand van elkaar, anderen stonden dicht op elkaar in de rij aan te schuiven bij de kramen, alsof er van het coronavirus geen sprake is. Ook was er een bijna volledige marktbezetting, met niet overal extra plaats tussen de kramen om grote concentraties van mensen te vermijden. De reacties op sociale media zijn vaak scherp. De marktkramers verdedigen zich.

Een markt in de openlucht vind ik een heel andere situatie dan een supermarkt. Daar staan ze met vijftig tegelijk met hun ‘hamsterkar’ tegen elkaar aan te duwen Marktkramer Bart Smissaert

Ezels

“Het is in openlucht en je moet hier niet tegen elkaar aan duwen”, zegt woordvoerder Bart Smissaert. “Dat vind ik een heel ander verhaal dan binnen in een supermarkt. Daar staan ze met vijftig tegelijk met hun ‘hamsterkar’ tegen elkaar aan te duwen om zo snel mogelijk aan de kassa te raken”, aldus Smissaert. “Een markt in openlucht is de veiligste manier om aan boodschappen te doen”, vindt ook marktkramer Jan Glorieux. “Als politici nu ook dat afschaffen, zou ik dat erg dom van hen vinden.”

Levering problematisch

Toch voelen de marktkramers de bui hangen. De kans bestaat dat ook de markten binnenkort opgeschort worden en het land richting een volledige lockdown evolueert door de coronacrisis. “Ook de levering dreigt stilaan problematisch te worden. Kijk naar de groenten: de groothandelsmarkt in Brussel is nu al zo goed als leeg”, vertelt Jan Glorieux, die als marktkramer al 40 jaar groenten verkoopt. “Voorbeelden genoeg: broccoli uit Italië, paprika’s, wortels en bloemkolen uit Spanje,... Door de coronacrisis komt niets meer binnen in ons land, omdat er steeds meer grenzen sluiten. We kunnen op die manier nog maximaal een week verder werken. Daarna is het helaas gedaan. Wat we nu meemaken, is nog veel erger dan de dioxinecrisis van de jaren 90”, aldus Jan Glorieux.

Er wás een burgemeestersbesluit om alle openbare markten af te gelasten in Groot-Kortrijk, tot federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem liet weten dat het tóch mag Schepen Arne Vandendriessche

Federale maatregel

Sommige Kortrijkzanen vragen zich af waarom het stadsbestuur de maandagmarkt niet tijdelijk verbiedt, zo lang het coronavirus blijft woekeren. “Er wás een burgemeestersbesluit genomen om alle openbare markten af te gelasten in Groot-Kortrijk”, benadrukt schepen van Markten Arne Vandendriessche. “Tot federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet weten dat het tóch mag, waardoor ons burgemeestersbesluit automatisch weer ingetrokken werd. We kunnen als stad geen federale maatregelen betwisten, maar we stellen er ons wel vragen bij”, aldus Vandendriessche.

Ik bleef bewust weg van de maandagmarkt. Ik wil geen bron of aanstoker zijn van de verspreiding van het virus Dorine Clement van de mobiele koffiebar KoffieQueen

Geen KoffieQueen

Ook Dorine Clement van de mobiele koffiebar KoffieQueen, een vaste waarde op de maandagmarkt, stelt er zich vragen bij: “Ik bleef bewust weg van de maandagmarkt. Sowieso staan de mensen er te dicht bij elkaar. Het is voor iedereen een te groot risico. Ik wil geen bron of aanstoker zijn van de verspreiding van het virus.”