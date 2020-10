Coronacijfers swingen de pan uit in Zuid-West-Vlaanderen: record van 402 positieve testen in nieuw weekoverzicht

Kortrijk

De coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen schieten pijlsnel de hoogte in. Er waren in die regio 402 positieve testen, volgens de nieuwste weekcijfers van zondag 4 tot en met zaterdag 10 oktober. Dat zijn er 115 meer dan de vorige gepubliceerde weekcijfers, vier dagen geleden. “Zo waren er vrijdag alleen al 91 besmettingen. In één dag. Daar deden we eind juli nog twee weken over”, zegt Philippe De Coene (sp.a). De voorzitter van de welzijnsintercommunale W13 roept nog eens op om de coronamaatregelen vol te houden