Coronacijfers stijgen snel in Zuid-West-Vlaanderen: 119 positieve testen, twaalf steden en gemeenten zijn risico

De coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen blijven stijgen. Er waren volgens de nieuwste weekcijfers van dinsdag 8 tot en met maandag 14 september 119 positieve testen in die regio. Waregem is nu de slechtste leerling van de klas, met 29 vastgestelde besmettingen en een alarmdrempel van 75,62. Er waren in Waregem afgelopen maandag alleen al vijftien nieuwe gevallen. Dat is vooral te wijten aan een groep jongeren, die in Portugal besmet raakte