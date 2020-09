Coronacijfers stijgen licht in Zuid-West-Vlaanderen Peter Lanssens

02 september 2020

16u08 0 Kortrijk Er waren volgens de nieuwste weekcijfers van woensdag 26 augustus tot en met dinsdag 1 september 43 positieve testen in Zuid-West-Vlaanderen. Vijf meer dan in het vorige weekoverzicht. Kortrijk, Harelbeke en Wevelgem zijn een (beperkt) risico omdat ze boven de alarmdrempel van twintig zitten, als je de positieve testen telkens omrekent naar honderdduizend inwoners.

In Kortrijk gaat het over negentien positieve testen (alarmdrempel van 24,64). Dinsdag 1 september was geen goeie dag in Kortrijk, met vier vastgestelde besmettingen in de stad zelf en drie in de zone van deelgemeenten Bissegem en Heule. De stad Harelbeke blijft in het nieuwste weekoverzicht op zeven positieve testen (alarmdrempel van 24,56). Gemeente Wevelgem springt naar zeven positieve testen (alarmdrempel van 22,17).

Vier steden en gemeenten zitten onder de risicogrens: Deerlijk met twee positieve testen, allebei genoteerd op 1 september (16,56), Waregem met twee (5,22), Menen met vier (11,93) en Wervik met twee (10,58).

Zijn volledig vrij van corona: Kuurne, Zwevegem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke en Lendelede.

Zuid-West-Vlaanderen blijft in zijn totaliteit onder de alarmdrempel, met nu een risicocoëfficiënt van 13,39.

De weekcijfers worden stelselmatig vernieuwd door telkens één dag op te schuiven. Ze komen van de welzijnsintercommunale W13 en Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en worden aangeleverd door negen erkende labo’s in de regio.