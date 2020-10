Coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen weer met ruk omhoog: 528 positieve testen in nieuwste weekcijfers Peter Lanssens

13 oktober 2020

16u01 0 Kortrijk Wéér een triest record voor de coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen, sinds de eigen metingen eind juli startten. Er waren 528 positieve testen in de regio, volgens de nieuwste weekcijfers van dinsdag 6 tot en met maandag 12 oktober. Als je naar de risicogrens kijkt, blijft Menen het het slechtst doen. Met 111 positieve testen in één week en een alarmdrempel van 330,95.

De cijfers zijn nu al in acht steden en gemeenten ronduit dramatisch als je naar de alarmdrempel kijkt, door het aantal vastgestelde besmettingen in een week naar honderdduizend inwoners om te rekenen. Die alarmdrempel wordt al vanaf twintig overschreden. Menen is de niet benijdenswaardige koploper met 111 positieve testen en een alarmdrempel van 330,95.

Daarna volgen Lendelede met zeventien positieve testen (293,76), Wevelgem met 71 positieve testen (224,83), Wervik met 42 (222,12), Spiere-Helkijn met vier (193,14), Kortrijk met 144 positieve testen (186,75), Avelgem met vijftien positieve testen (146,97) en Waregem met 41 (106,91).

Helemaal boven alarmdrempel

De cijfers zijn iets minder verontrustend – maar ook slecht – in zes andere steden en gemeenten. Het zijn Harelbeke met 28 positieve testen (alarmdrempel van 98,24), Anzegem met veertien positieve testen (94,72), Deerlijk met negen (74,52), Kuurne met tien (73,12), Zwevegem met zestien (64,48) en Wielsbeke met zes (61,02).

Zuid-West-Vlaanderen zit in totaliteit fors boven de alarmdrempel, met nu een risicocoëfficiënt van 164,37. Over twee weken bekeken is dat zelfs 248,73.

De weekcijfers worden stelselmatig vernieuwd door telkens één dag op te schuiven en tegelijk altijd de minst recente dag uit de tabellen te schrappen. De cijfers komen van de welzijnsintercommunale W13 en Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en worden aangeleverd door tien erkende labo’s in de regio.