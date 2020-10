Coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen breken weer triest record: 412 positieve testen in nieuwste weekoverzicht

Kortrijk

De coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen blijven trieste records breken, sinds de eigen metingen eind juli begonnen. Er waren in die regio 412 positieve testen, volgens de nieuwste weekcijfers van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober. Als je naar de risicogrens kijkt, is Menen de slechtste leerling van de klas. Met 97 positieve testen in een week en een alarmdrempel van 289,21. Burgemeester Eddy Lust (Open Vld) grijpt er nu in door het zwembad ‘t Badhuis te sluiten voor het publiek en vanuit de stad georganiseerde evenementen te annuleren . Andere steden en gemeenten grijpen (voorlopig) niet extra in.