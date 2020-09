Coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen blijven stijgen: 180 positieve testen volgens nieuwste weekcijfers Peter Lanssens

27 september 2020

17u04 12 Kortrijk De coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen blijven stijgen, al is dat zeker niet exponentieel. Er waren volgens de nieuwste weekcijfers van zondag 20 tot en met zaterdag 26 september 180 positieve testen in die regio. Dat zijn er twintig meer dan in het weekoverzicht van vier dagen geleden. Tien van de veertien Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten zitten boven de alarmdrempel.

Kortrijk doet het niet echt goed, met 57 vastgestelde besmettingen. Kortrijk heeft nu een alarmdrempel, als je het aantal vastgestelde besmettingen per weekoverzicht naar honderdduizend inwoners omrekent, van 73,92.

Zijn ook een risico: Kuurne met acht positieve testen (alarmdrempel van 58,50), Harelbeke met 26 (91,22), Deerlijk met vijf (41,40), Zwevegem met negentien (76,57), Wevelgem met negentien (60,17), Anzegem met zes (40,59), Spiere-Helkijn met één (48,29), Waregem met twaalf (31,29) en Menen met 22 (65,59).

Zitten onder de alarmdrempel: Avelgem met één (9,80), Lendelede met één (17,28) en Wervik met drie (15,87).

Wielsbeke is vrij van corona.

Zuid-West-Vlaanderen zit in totaliteit fors boven de alarmdrempel, met nu een risicocoëfficiënt van 56,03. Een nuance nog: 180 positieve testen in een week tijd op een totaal van zo’n 300.000 inwoners, dat is 0,06 procent.

De weekcijfers worden stelselmatig vernieuwd door telkens één dag op te schuiven en tegelijk altijd de minst recente dag uit de tabellen te schrappen. De cijfers komen van de welzijnsintercommunale W13 en Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en worden aangeleverd door negen erkende labo’s in de regio.