Coronacijfers in Kortrijk zijn goed, maar op sommige plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen stijgen cijfers weer: “Lokale contactopsporing versterken” Peter Lanssens

14 augustus 2020

16u47 23 Kortrijk De vastgestelde coronabesmettingen zijn hoopgevend in Kortrijk, waar de mondmaskerplicht deels wordt teruggeschroefd. Maar op andere plaatsen zit het aantal positieve testen weer in een stijgende lijn. Er waren volgens de nieuwste weekcijfers van vrijdag 7 tot en met donderdag 13 augustus 59 positieve testen in Zuid-West-Vlaanderen. Dat zijn er zes meer dan bij de cijfers van 6 tot en met 12 augustus. “We willen de contactopsporing verder versterken en dienen daarom een kandidatuur in om toegang te krijgen tot de Vlaamse database”, zegt voorzitter Philippe De Coene (sp.a) van de welzijnsintercommunale W13.

Zes steden en gemeenten zitten boven de alarmdrempel van twintig vastgestelde besmettingen op honderdduizend inwoners. Dat zijn Kuurne met vijf besmettingen (alarmdrempel van 36,56), Harelbeke met negen besmettingen (31,58), Wevelgem met zeven besmettingen (22,17), Anzegem met zes besmettingen (40,59), Menen met zeven besmettingen (20,87) en Wervik met vier besmettingen (21,15). Vijf steden en gemeenten zitten onder de alarmdrempel: Kortrijk met negen besmettingen (11,67), Deerlijk met één besmetting (8,28), Zwevegem met drie besmettingen (12,09), Waregem met zeven besmettingen (18,25) en Lendelede met één besmetting (17,28). Avelgem, Spiere-Helkijn en Wielsbeke zijn coronavrij.

Vlaamse contactopsporing werkt niet naar behoren

De lokale contactopsporing, bemand door artsen op rust, zocht in Zuid-West-Vlaanderen sinds begin augustus toenadering tot tachtig door corona getroffen huishoudens. Er werden 73 huishoudens bereikt, waarvan er twaalf extra ondersteuning krijgen. “Van die 73 huishoudens werden er dertig niet door het Vlaamse contact tracing team gecontacteerd. Dat betekent dat de Vlaamse contact tracing ruim een op vier niet bereikt in onze regio en dus nog altijd niet op punt staat. We dienen daarom onze kandidatuur in om toegang te krijgen tot de Vlaamse database en elkaar zo te versterken. We doen sowieso op eigen houtje verder. Onze lokale contactopsporing bereikt niet alleen meer mensen met een vastgestelde besmetting. We ervaren ook dat die mensen meer contactpersonen en locaties doorgeven aan de artsen op rust van onze lokale contactopsporing. Daardoor zijn we beter gewapend tegen de verdere verspreiding van Covid-19.”

