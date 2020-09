Coronacijfers blijven fors stijgen in Zuid-West-Vlaanderen: 157 positieve testen volgens nieuwste weekcijfers

Kortrijk

De coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen blijven snel stijgen. Er waren volgens de nieuwste weekcijfers van zondag 13 tot en met zaterdag 19 september 157 positieve testen in die regio. Waregem blijft het meest in het rood staan, met 41 vastgestelde besmettingen en een alarmdrempel van 106,91. Eerder raakte bekend dat een groep jongeren uit onder meer Waregem en omgeving besmet raakte na een vakantie in Portugal . Maar ook in andere steden en gemeenten evolueren de cijfers niet goed.