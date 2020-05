Coronabesmettingen stabiel in woonzorgcentra Zorg Kortrijk Peter Lanssens

20 mei 2020

16u20 0 Kortrijk Het aantal coronabesmettingen blijft stabiel in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk. Dat blijkt uit een nieuwe update van Zorg Kortrijk. Voor bezoeken in de woonzorgcentra is het nog te vroeg. Buiten kan het wel. In babbelbussen en tenten zijn nu tot 140 bezoeken per dag mogelijk. Dat betekent dat alle bewoners ondertussen binnen de vier dagen telkens iemand kunnen zien.

Het percentage besmettingen bij bewoners en medewerkers zit onder de 3 procent. “Er verblijven in de afgesloten Covid-19 afdeling van woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk nu nog 22 bewoners. Op één bewoner na heeft niemand er symptomen”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “De bewoners in de Covid-afdeling worden vaak getest. Van zodra ze niet meer besmet zijn, kunnen ze weer naar hun kamer of studio”, aldus De Coene. De vier andere woonzorgcentra van Zorg Kortrijk zijn ondertussen allemaal coronavrij. Dat zijn Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, Ter Melle in Heule en De Zon in Bellegem.

Zorg Kortrijk blijft voorzichtig. Familie en externen zoals kappers, pedicures en kinesisten mogen vermoedelijk tot 8 juni niet binnen in de wzc’s. Enkel huisartsen zijn op afroep toegelaten. Buiten de wzc’s mag bezoek wel. Raam- en terrasbezoeken mogen sinds het begin van de lockdown. Er zijn in Ter Melle, De Weister en De Zon ook drie babbelbussen in gebruik. In de tuinen van Sint-Jozef en Biezenheem en bij Ter Melle zijn tenten opgesteld.