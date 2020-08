Coronabesmettingen stabiel in Groot-Kortrijk: 21 in nieuwste weekoverzicht Peter Lanssens

05 augustus 2020

17u35 7 Kortrijk Het aantal coronabesmettingen in Groot-Kortrijk blijft stabiel in de nieuwste weekcijfers op het corona-dashboard van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Er waren volgens het dashboard 21 positieve testen in de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 4 augustus.

Bij de welzijnsintercommunale W13 spreken ze echter van 20 besmettingen in de nieuwste weekcijfers, omdat het corona-dashboard recent een positieve test dubbel zou geteld hebben. Het lijkt in ieder geval de goeie kant op te gaan. “De voorlopige voorzichtige vaststelling is dat het virus niet uitbreekt in Groot-Kortrijk. Met de nadruk op voorzichtig, want wat vandaag is, kan morgen alweer anders zijn”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13. Kortrijk blijft wel boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reële aantal in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu volgens het corona-dashboard 27,20 (volgens W13 zijn er dat 25,90, red.) op 100.000. Wie de cijfers van W13 en de stad Kortrijk dagelijks wil volgen, kan dat voortaan ook op www.kortrijk.be/coronacijfers-kortrijk.