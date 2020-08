Coronabesmettingen nemen duik in Groot-Kortrijk: nog 17 in nieuw weekoverzicht Peter Lanssens

06 augustus 2020

12u37 0 Kortrijk Het aantal besmettingen in Groot-Kortrijk neemt een duikje in de nieuwste weekcijfers van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Er waren volgens het corona-dashboard 17 positieve testen in de periode van donderdag 30 juli tot en met woensdag 5 augustus.

Er kwam op woensdag 5 augustus één positief testresultaat bij, in Heule. Omdat er de week voordien, op woensdag 29 juli, vijf positieve testen waren, dalen de weekcijfers in hun totaliteit van 21 naar 17. Er is nog meer goed nieuws, want er zitten geen kwetsbare 65-plussers meer bij de positieve testen. Kortrijk blijft nog net boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reële aantal in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu volgens het corona-dashboard 22 op 100.000.

Wie de cijfers van de welzijnsintercommunale W13 en de stad Kortrijk wil volgen, kan dat op www.kortrijk.be/coronacijfers-kortrijk. Er zit nog steeds een lichte afwijking tussen de cijfers van W13 en die van het Vlaamse dashboard. Bij W13 spreken ze nu van 18 besmettingen. Maar ook daar is de dalende trend duidelijk. Er wordt nu bekeken om de cijfers van het dashboard en W13 helemaal op elkaar af te stemmen.