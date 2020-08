Coronabesmettingen dalen licht in Groot-Kortrijk: “We volgen getroffen families op Overleie en in Sint-Janswijk op” Peter Lanssens

03 augustus 2020

17u26 14 Kortrijk Hoopgevend nieuws: het aantal coronabesmettingen in Groot-Kortrijk daalt in de nieuwste weekcijfers weer licht, na een periode van lichte stijging. Er waren 22 vastgestelde besmettingen binnen de periode van maandag 27 juli tot en met zondag 2 augustus. In de twee zwaarst getroffen wijken Overleie en Sint-Jan gaat het in hoofdzaak telkens om families. “Het zijn twee families. Ze zijn gedetecteerd en ze krijgen begeleiding”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a).

Er was op zondag 2 augustus één nieuwe positieve test, in de stationsbuurt in Kortrijk. Een week daarvoor, op zondag 26 juli, waren er drie positieve testresultaten in Groot-Kortrijk. Omdat die dag wegvalt in het nieuwste weekoverzicht, dalen we in totaliteit met twee vastgestelde besmettingen, van 24 naar 22, in Groot-Kortrijk.

Haarden bekend

Zoals bekend situeren het grootste aantal positieve testen zich volgens het Vlaamse corona-dashboard, vooral afgelopen vrijdag en zaterdag was dat zo, in de wijken Overleie (zes) en Sint-Jan (vijf). Het gaat daar in hoofdzaak over twee families. Die zijn al gecontacteerd door het door artsen bemand regionaal callcenter van de welzijnsintercommunale W13, dat aan lokale contactopsporing doet. “Een van die families heeft begeleiding nodig. Zo begrijpt niet iedereen wat quarantaine precies betekent”, zegt schepen Philippe De Coene, ook voorzitter van W13. “Het is ook belangrijk dat ze weten welke hulp ze kunnen krijgen, bijvoorbeeld op het vlak van het laten bezorgen van boodschappen. Nu we de haarden kennen, gaat het regionaal callcenter op zoek naar waar die families besmet geraakt zijn. En met wie ze in contact geweest zijn en waar”, aldus Philippe De Coene.

Kortrijk blijft boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reële aantal in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu 28,50 op 100.000.