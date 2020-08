Coronabesmettingen blijven gunstig evolueren: maandag maar één positieve test in Zuid-West-Vlaanderen

Kortrijk

Nadat er op zondag 9 augustus geen enkele vastgestelde coronabesmetting was in de Leiestreek, is ook het resultaat op maandag 10 augustus prima met maar één positieve test in de hele regio. Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers van dinsdag 4 tot en met maandag 10 augustus. Ook de lokale contactopsporing door artsen op rust werpt vruchten af. “Er zijn in één week tijd veertig huishoudens gecontacteerd. Zeven daarvan krijgen ook verdere ondersteuning”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.