Corona zet 15 West-Vlamingen vast in Nieuw-Zeeland: “Het kan nog weken duren, voor we hier weg raken” Peter Lanssens

28 maart 2020

08u49 5 Kortrijk Een groep van negentien reizigers, vooral West-Vlamingen, zit vast in Nieuw-Zeeland. Het land gaat vier weken in lockdown, om ook daar de verspreiding van het coronavirus af te remmen. “De enige snelle oplossing is een repatriëring naar België”, zegt reisleider Jan Dhaene (61) uit Kortrijk.

18.704 kilometer. Die enorme afstand scheidt België in vogelvlucht van Nieuw-Zeeland, aan de andere kant van de wereld. Ook de eilandengroep in het zuidwesten van de Grote Oceaan, waar de magische filmtrilogie Lord of the Rings werd opgenomen, ontsnapt niet aan de coronapandemie.

Premier Jacinda Ardern kondigde enkele dagen geleden de noodtoestand af. Nieuw-Zeeland gaat voor vier weken in lockdown. Waardoor negentien reizigers, met VTB Reizen aan een georganiseerde rondreis bezig, momenteel in Nieuw-Zeeland gestrand zitten.

Emirates

De op zondag 29 maart geplande terugreis valt in het water. Het reisgezelschap kan voorlopig niet naar huis terugkeren en moet noodgedwongen in de stad Christchurch blijven. “Onze groepsreis werd onderbroken, maar te laat”, vertelt reisleider Jan Dhaene uit Kortrijk. “Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft onze vlucht geannuleerd. Reisorganisatie TUI kreeg ons niet op andere toestellen, nu Nieuw-Zeeland in een lockdown is. De terugvlucht van Christchurch naar Sydney in Australië en zo verder naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en Brussels Airport in Zaventem lukt dus momenteel niet.”

We worden goed opgevangen in Christchurch. Van angst is hier geen sprake. Reisleider Jan Dhaene uit Kortrijk

Motel

Christchurch is het eindpunt van de goed twee weken geleden begonnen rondreis. “Er zitten nog veel Belgen vast in Nieuw-Zeeland”, vertelt Jan Dhaene. “Andere Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland sturen vliegtuigen naar Nieuw-Zeeland, om landgenoten te repatriëren. Omdat België dat niet doet, geven onze buurlanden enkele plaatsen aan Belgische noodgevallen op hun repatriëringsvluchten. Die plaatsen voor noodgevallen krijgen we wellicht niet. We gaan op een hervatting van de commerciële vluchten moeten wachten. Dat zullen heel dure vliegtickets worden. Het kan nog weken duren, voor we hier weg gaan raken.”

“Bijkomend probleem is dat Australië in deze coronatijden geen visa meer verleent. Ook niet voor een tussenlanding in Sydney, waarbij we enkel in de transitzone van de luchthaven blijven. Maar goed, we worden goed opgevangen in Christchurch. Van angst is hier geen sprake. We verblijven in een motel. Waar we zelf kunnen koken. Want er is een supermarkt vlakbij. De groep stelt het prima. Maar de meesten willen naar huis natuurlijk”, aldus Jan Dhaene. Het reisgezelschap omvat mensen uit Kortrijk, Waregem, Brugge, Oostende, Middelkerke, Diksmuide en Veurne in West-Vlaanderen, Herzele in Oost-Vlaanderen en Herent in Vlaams-Brabant.

Bolivië

Het verhaal heeft raakpunten met dat van Sien Louage (25), Uma Vandemaele (24) en Davy D’hont (24). Die Kortrijkse jongeren raken niet weg uit Santa Cruz in Bolivië. Het Latijns-Amerikaanse land is in lockdown en ook daar zijn de grenzen van omliggende landen dicht.

En ook voor Bolivië legt België niet zelf repatriëringsvluchten in. “Er zijn al repatriëringsvluchten vanuit Frankrijk en Duitsland”, zegt Sien Louage. “Ook wij hopen dat er op die vluchten enkele plaatsen vrij zijn voor Belgen. Want zelf raken we niet weg.”