Corona of niet: de Vlaamse Feestdag wordt gevierd. ‘Geen optredens, maar animatie, én er is de vijfde editie van Kortrijk Gordelt.’ Joyce Mesdag

07 juli 2020

16u37 0 Kortrijk Komend weekend viert Kortrijk de Vlaamse feestdag. Door corona moeten de festiviteiten lichtjes aangepast worden, maar niét vieren was geen optie. Op 10 juli vindt de Guldensporenviering plaats, op 11 juli is er animatie in de binnenstad en op 12 juli kan je wandelen en fietsen tijdens Kortrijk Gordelt.

“Door het coronavirus kunnen de Leiefeesten niet plaatsvinden in hun gekende vorm”, zegt schepen Kelly Detavernier. “Optredens langs de Leieboorden bijvoorbeeld, die altijd heel veel volk lokken, die kunnen niet. Maar de Vlaamse Feestdag wilden we niet zomaar voorbijgaan.”

Op 10 juli vindt de Guldensporenviering plaats op de Groeningekouter, naar jaarlijkse traditie. “Aan de maagd van Vlaanderen ontvangt het Guldensporencomité iedereen voor de officiële plechtigheid in aanwezigheid van de burgemeester en Vlaams minister-president Jan Jambon.” Omwille van de coronamaatregelen is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via de website www.uitinkortrijk.be.

“Op 11 juli voorzien we dus geen optreden aan de Leieboorden, maar wél straatanimatie in de binnenstad en langs de Leieboorden”, zegt Detavernier. “De stad zal ook feestelijk ingekleed zijn in het thema van de Vlaamse feestdag. Zo kan iedereen binnen zijn bubbel naar Kortrijk trekken om binnen de geldende maatregelen te genieten van de feestdag.”

Zondag 12 juli organiseert Kortrijk Gordelt een sportieve afsluiter van het weekend. “Normaal zetten we in op fietstochten met daarna een muzikaal spektakel zowel voor jong als oud”, zegt Trui Steenhoudt, voorzitster van Kortrijk Gordelt. “Dat muzikaal spektakel kan niet, dus hebben we dit jaar drie wandelroutes uitgestippeld van 8, 14 en 18 kilometer, en één fietstocht van 40 km. We hebben tal van leuke plekjes opgenomen in onze parcours. Er zijn muzikale intermezzo’s voorzien waardoor er toch wat ambiance langs de weg zal zijn. Waar die zijn, geven we nog niet prijs, om samenscholing te vermijden.” Om diezelfde reden zijn er ook geen bevoorradingsposten dit jaar. “Maar de routes passeren aan voldoende horecazaken waar je de dorst kan lessen.” Inschrijven kan eveneens via www.uitinkortrijk.be. Deelnemen kost 2 euro.

Ze zien het helemaal zitten bij Kortrijk Gordelt. “Het weekend van 10-11 juli is één van de eerste weekends dat er terug iets mag georganiseerd worden. Na al die maanden in ons kot te moeten vertoeven, willen we na die donkere maanden een leuke toets geven aan ons evenement. Pimp je fiets met felle kleuren, bloemen of andere toffe attributen en laat onze stad terug stralen als nooit tevoren”, zegt Steenhoudt. “De origineelste fiets/deelnemer wordt letter in de bloemen gezet.”

“We zijn dé Guldensporenstad en willen natuurlijk de Vlaamse feestdag niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt Kelly Detavernier, schepen van Evenementen. “Net als voor Sinksen leggen we ons niet zomaar neer bij een afgelasting. We zijn creatief aan de slag gegaan om binnen de maatregelen een mooi programma te kunnen aanbieden. In samenwerking met het Guldensporencomité en Kortrijk Gordelt vzw is er een leuke mix tussen een officiële plechtigheid, sportieve activiteiten en rustig vertoeven in de binnenstad met leuke straatanimatie.”