Corona krijgt septemberkermis in Marke niet klein Peter Lanssens

02 september 2020

12u29 12 Kortrijk Hoezo, er is nergens kermis in september? In Marke gaan ze er voor, van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september. “Zodat de Markenaren iets hebben om naar uit te kijken. We zaten al genoeg in ons kot en er is al zoveel geannuleerd geweest”, zegt voorzitter Debby Clarysse (37). “We gaan er een coronaproof feestje van maken. Volg wel alle maatregelen. Want er zal controle zijn.”

Een gewone Markse septemberkermis wordt het niet. “We zetten ons programma op dieet”, zegt Debby Clarysse. “De rommelmarkt, kindernamiddag, snoepworp, initiatie boogschieten, côte à l’os, quiz… allemaal niet haalbaar in tijden van corona. Toch organiseren we iets, de Markenaren verdienen een feestje.”

Staan wél op het programma: optredens van Request en Bottled in Belgium op vrijdag 4 september, een wedstrijd boogschieten voor profs en optredens van De Bumblebeez en dj Lootje op zaterdag 5 september en een kaarting met apero en optredens van Yves Segers en Roel Vanderstukken en De Corsari’s op zondag 6 september. Dat toch best fraaie programma heeft Markeplaats als decor.

“We zetten de plaats met nadarhekken af, om één in- en uitgang te hebben”, legt Debby Clarysse uit. “Om de mensen ook te kunnen tellen. Want we mogen maximum driehonderd personen tegelijk toelaten, kinderen inbegrepen. Indien het volzet is, sluiten we de plaats af. Bezoekers moeten zich altijd registreren. Er is, net zoals in restaurants en cafés, een mondmaskerplicht voor wie niet aan tafel zit. Tafels worden met de nodige afstand van elkaar geplaatst. De mensen blijven in hun eigen bubbel en schuiven dus geen tafels en stoelen samen. Er zal geen bediening aan de bar zijn, we bedienen aan tafel.”