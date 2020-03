Corona in Kortrijk, burgemeester neemt extra maatregelen: geen activiteiten, manifestaties, evenementen en openbare markten tot eind maart Peter Lanssens

12 maart 2020

16u14 140 Kortrijk Er is bij besluit van burgemeester Vincent Van Quickenborne tot en met 31 maart een verbod op alle activiteiten, manifestaties, evenementen en openbare markten op pleinen en in openbare gebouwen in Kortrijk en deelgemeenten, de daaraan verbonden openlucht infrastructuur inbegrepen. “We raden organisatoren aan om hetzelfde te doen in private gebouwen”, zegt het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA. “We volgen de situatie op de voet.” Wat houdt het verbod, in een poging het coronavirus in te dijken, momenteel precies in?

De wekelijkse maandagmarkt wordt geannuleerd. Ook geschrapt: het woordfestival Memento, alle infosessies over stadsprojecten (de trambus in de Doorniksewijk, het RUP Lange Munte en het masterplan V-Tex) en het festival La Rue en Rose in de Lange Steenstraat en K in Kortrijk.

De stadsschouwburg en àlle andere cultuurhuizen, dus bijvoorbeeld ook muziekcentrum Track, schrappen àlle voorstellingen. Alle bibliotheken en OC’s gaan dicht. Er is een bezoekverbod in woonzorgcentra. Er worden tablets ingezet om via Skype contact te houden met familie en vrienden. Alle activiteiten in evenementenhal Depart en jeugdcentrum Tranzit op Weide worden geannuleerd. De Budafabriek sluit.

Speeldomein De Warande in Heule sluit. Alle overnachtingen en activiteiten worden er geannuleerd. Alle musea gaan dicht. Hoeve te Coucx, nabij het ziekenhuis az groeninge op Hoog Kortrijk, sluit. De Budascoop sluit. De toonmomenten van het Conservatorium en de tentoonstelling en modeshow van de Academie worden geannuleerd. De lessen blijven er voorlopig wel doorgaan. Lago sluit alle zwembaden en fitnesscentra. Alle sportcentra, indoor én outdoor, gaan dicht. Zoals eerder al bekend raakte, zijn ook alle wijkcentra en lokale dienstencentra dicht. Er wordt intern bekeken om personeelsleden maximaal intern te heroriënteren.

Blijven wel open: het stadhuis, het Sociaal Huis (OCMW) en de Deelfabriek. De werking blijft gegarandeerd. Ook de containerparken blijven open. Alle maatregelen nalezen kan op www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus.