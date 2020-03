Corona dwingt voedingsbeurs Tavola tot uitstel: “Buitenlandse exposanten kunnen er niet bij zijn” Peter Lanssens

04 maart 2020

17u24 6 Kortrijk Het coronavirus dwingt Tavola noodgedwongen tot een pijnlijke verhuis. De tweejaarlijkse vakbeurs voor fijne en verse voeding vindt niet van 15 tot en met 17 maart in Xpo plaats, maar van 13 tot en met 15 september. De zes maanden uitstel zijn nodig, omdat internationale exposanten en bezoekers nu onmogelijk in Kortrijk raken. De andere beurzen in maart in Xpo blijven. Er komen wel extra voorzieningen op het vlak van hygiëne.

Er zijn (voorlopig) vanuit de Belgische overheid en de federale overheidsdienst Volksgezondheid voor alle duidelijkheid geen beperkingen of extra maatregelen voor beurzen en manifestaties in België. Toch wordt Tavola naar het najaar uitgesteld, door het internationale karakter van de beurs. “Het is voor de internationale exposanten en bezoekers van Tavola onmogelijk om aanwezig te zijn”, is in een nota van de initiatiefnemers van Tavola te lezen. De vakbeurs - een van de mooiste en meest kwalitatieve voedingsbeurzen van ons land – is een topevenement voor de ‘community’ van de ‘food retail’, speciaalzaken en cateringorganisaties.

Een extra probleem is het aanbieden van proevertjes op de standen. Exposanten zien geen gelegenheid om die aan te bieden, door het besmettingsgevaar en het onveiligheidsgevoel. Wat de sfeer en het opzet van de vakbeurs Tavola volledig zou teniet doen.” De organisatoren

Onveiligheidsgevoel

“Een meerderheid van buitenlandse bezoekers – retailaankopers, detaillanten en aankoopgroeperingen – kan Tavola niet bezoeken in maart. Die beslissing wordt hen opgelegd vanuit de directies-hoofdkantoren van hun organisatie. Ook voor een aanzienlijk deel van de buitenlandse exposanten is het nu verboden om zich internationaal te verplaatsen en aan beurzen deel te nemen. Een extra probleem is het aanbieden van proevertjes op de standen. Exposanten zien geen gelegenheid om die aan te bieden, door het besmettingsgevaar en het onveiligheidsgevoel. Wat de sfeer en het opzet van de vakbeurs Tavola volledig zou teniet doen.”

Moeilijke beslissing

Daarom is dus beslist om Tavola uit te stellen naar 13, 14 en 15 september. “Het opzet van de beurs blijft intact. Enkel de datum wijzigt. De deelname van alle exposanten wordt automatisch overgezet naar de nieuwe datum. Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen en is moeilijk. Maar de medewerkers van Tavola zijn optimistisch: ze willen de extra zes maanden graag gebruiken om de editie van 2020 nog sterker neer te zetten straks. We geloven er sterk in dit te kunnen realiseren, zodat iedereen in september opnieuw goede zaken kan doen”, besluiten de organisatoren in de nota.

Hotelboekingen

Evident wordt het niet, want het herprogrammeren van Tavola brengt ook extra kosten met zich mee, zoals het later lanceren van een nieuwe wervingscampagne naar bezoekers toe. Aan de hotelsector in Kortrijk is alvast gevraagd om hotelboekingen van exposanten en/of bezoekers kosteloos over te zetten naar de nieuwe data in september. Wie vragen heeft over (een bezoek aan) Tavola: tavola@kortrijkxpo.com of tel. 056/24.11.11. De nieuwe data staan ook al op de site van Tavola: www.tavola-xpo.be.

Extra voorzieningen

Andere beurzen in Xpo - Hobby Creatief Salon, Tuinxpo, Babydays, Motorhomesalon en KledingOutlet - worden niet uitgesteld. Die hebben een regionaal karakter. Er worden wel extra voorzieningen op het vlak van hygiëne genomen. Die omvatten het verspreiden van desinfecterende handgels in de hallen, het plaatsen van desinfecterende zeep in de toiletblokken, het afficheren van richtlijnen voor het wassen van handen, een permanente aanwezigheid van een paramedisch team en het inzetten van een extra schoonmaakploeg. Ook voor het ontsmetten van alle deurklinken, betaalterminals enzovoort.