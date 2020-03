Corona dwarsboomt huwelijk: “We hielden een ‘rouwfeestje’, om het te verwerken” Peter Lanssens

15 maart 2020

13u16 18 Kortrijk Voorlopig geen huwelijk voor Nina Vandenberghe (26) en Jamie Beernaert (27). De Kortrijkzanen moesten een dag voor hun trouw alles afgelasten omdat de feestzaal door de coronacrisis niet open mag. Leuk is anders. “We stellen het naar het najaar uit. We hielden zaterdag een ‘rouwfeestje’ in intieme kring, om alles te verwerken.”

Nina en Jamie - ze leerden elkaar zo’n tien jaar geleden in de chiro kennen, waarna de vonk snel over sprong – lasten vrijdag noodgedwongen alles af. Geen burgerlijk huwelijk afgelopen zaterdag in de trouwzaal van het historisch stadhuis.

Ik heb veel geweend en ik ben ook kwaad geweest, maar dit is pure overmacht. Het is normaal dat er verregaande maatregelen zijn genomen. De situatie is ernstig. We verplaatsen ons huwelijk nu naar september of oktober. Iedereen werkt mee Nina Vandenberghe

Begrip

Er was ook geen receptie, maaltijd of avondfeest voor 170 personen in feestzaal Maredreef in Heule. “Iedereen reageert begripvol”, vertelt Nina. “Ik werk als opvoedster in De Branding (organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, red.) in Heule. Het is dan ook sowieso beter om geen onnodige risico’s te nemen nu. Want ook mijn dichtste vrienden werken in de zorgsector.”

“Daarnaast heb ik graag dat mijn zus er bij is, als getuige. Dat kon initieel niet, omdat zij in Meran in Italië woont, een risicogebied. Dat wrong vorige week al enorm. We ontvingen ook berichten. Van bezorgde mensen die niet naar ons feest wilden komen, uit vrees voor corona. En mocht het toch doorgaan, konden enkele familieleden er niet bij zijn. Zoals mijn broer, die als hartpatiënt een verhoogd risico heeft.”

Overmacht

“Ik heb veel geweend en ik ben ook kwaad geweest, maar dit is pure overmacht. Het is normaal dat er verregaande maatregelen zijn genomen. De situatie is ernstig. We verplaatsen ons huwelijk nu naar september of oktober. Iedereen werkt mee. Het komt allemaal goed, ook wat de catering betreft. We spraken al af dat we dubbel zo hard gaan feesten in het najaar. En dat ik me dan nog meer als een echte prinses wil voelen, op onze mooiste dag. We beslisten in september vorig jaar om te trouwen en hebben hier heel hard naar toegeleefd.”

De aanwezigen op het ‘rouwfeestje’ waren mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. We hebben geen generaties gemixt. Bewust, we moeten allemaal waakzaam zijn nu. Zo zaten we ook allemaal op voldoende afstand van elkaar. Nina Vandenberghe

Geen generaties gemixt

Het koppel wilde wel niet alleen zijn, zaterdagavond. Ze hielden daarom een ‘rouwfeestje’ in intieme kring, met zo’n twintig personen, bij hen thuis in de Garenstraat. “De aanwezigen waren mensen van ongeveer onze leeftijd. We hebben geen generaties gemixt op dat ‘rouwfeestje’. Er waren geen kinderen en geen grootouders. We kozen hier bewust voor, we moeten allemaal waakzaam zijn nu. Zo zaten we ook allemaal op voldoende afstand van elkaar, binnen in huis. Ik houd ondertussen contact met mijn zus, onder meer via FaceTime en Instagram. Ze zegt me dat we in België pas aan het begin van de epidemie staan”, aldus Nina.