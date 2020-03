Corona dwarsboomt Dag van de Zorg in Zonnebloem, Kindervriend en Branding: “Te kwetsbaar” Peter Lanssens

06 maart 2020

16u13 0 Kortrijk Het jaarlijks event Dag van de Zorg, in 2020 op zondag 15 maart, wordt ook in Kortrijk uitgesteld.

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) en federaal minister Maggie De Block (Open Vld) hebben dat op basis van info van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beslist. Omdat vooral ouderen en zieken extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Hen in contact laten komen met een grote massa mensen is dan ook niet verantwoord. Je kon op 15 maart normaal drie zorgorganisaties bezoeken in Kortrijk. Dat zijn De Zonnebloem en De Branding in Heule en De Kindervriend in Rollegem. maar dat gaat dus niet door. Er wordt een nieuwe datum gezocht.