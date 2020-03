Corona besmetting treft UGent campus Kortrijk en hogeschool Howest: “We gaan niét in lockdown” Peter Lanssens

05 maart 2020

12u20 9 Kortrijk Een man, die deel uitmaakt van het gezelschap van Een man, die deel uitmaakt van het gezelschap van acht met corona besmette personen in de regio Wevelgem, is onderzoeksmedewerker in de universiteit UGent campus Kortrijk in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk. Dat gebouw van UGent campus Kortrijk wordt ook door de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) gebruikt. Alle studenten kregen vanmorgen een mail met verdere instructies.

In de mail staat het volgende: “Op de campus Kortrijk Weide (gebouw A en XIAK) is bij een UGent campus Kortrijk personeelslid een besmetting met corona vastgesteld. Het besmette personeelslid krijgt de nodige verzorging en komt niet meer naar school. Het personeelslid zal veertien dagen afwezig zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is met een contactonderzoek bezig. Om na te gaan met wie de besmette persoon allemaal contact heeft gehad. We worden op de hoogte gebracht van verdere maatregelen”, aldus de nota.

Geen paniek zaaien

“Howest en UGent campus Kortrijk gaan voor alle duidelijkheid niét in lockdown”, zegt algemeen Howest-directeur Lode De Geyter. “Er worden geen lessen geschrapt. We volgen de toestand wel van minuut tot minuut op en springen er met de grootste zorg mee om. Maar aan paniekzaaierij doen we hier niet mee. Het zijn hier allemaal jong en sterke mensen. Ook wij nemen trouwens de ondertussen gekende maatregelen zoals geen handjes geven, niet kussen, de nodige afstand bewaren, handen goed wassen enzovoort.”