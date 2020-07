Corona beperkt viering nationale feestdag: “Geen officiële plechtigheid in Kortrijk” Peter Lanssens

20 juli 2020

14u06 2

De viering van de nationale feestdag ziet er dit jaar anders uit dan normaal in Kortrijk, door de veiligheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te houden. De officiële plechtigheid op dinsdag 21 juli op de Grote Markt is geschrapt. Er worden enkel bloemen aan het monument voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen neergelegd. Ook het traditionele Te Deum in de Sint-Maartenskerk is geschrapt.