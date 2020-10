Cool Electro Cycles schenkt elektrische bakfiets aan De Kindervriend, waar kinderen met mentale beperking gepaste zorg krijgen Peter Lanssens

02 oktober 2020

17u06 0 Kortrijk De nieuwe speciaalzaak in e-bikes Cool Electro Cycles in de Doorniksestraat heeft een elektrische bakfiets aan De Kindervriend geschonken. Die instelling in Rollegem omvat een multifunctioneel centrum, school voor buitengewoon onderwijs en revalidatiecentrum. Kinderen van 2,5 tot 15 jaar met een mentale beperking kunnen er terecht voor gepaste zorg, type 2 onderwijs en therapie. Bij De Kindervriend zijn ze heel tevreden, want ze dromen er al lang van zo’n bakfiets.

Cool Electro Cycles vroeg recent aan de stad om een goed doel uit te kiezen, want de zaakvoerders van de speciaalzaak engageren zich graag. Het werd De Kindervriend, op advies van gemeenteraadslid Lien Claassen (Team Burgemeester). Nathalie Mattheeuws, directeur onderwijs van De Kindervriend, is verheugd: “We waren al even bezig met ons nieuw fietsbeleid. We hebben vijftig elektrische fietsen voor ons personeel. Maar ook voor onze kinderen konden we al enkele fietsen, zoals duofietsen, verkrijgen met sponsoracties. Zo kunnen ook onze kinderen met een beperking uit de voeten. Voor corona was dat op ons uitgebreid domein zelf. Want we hebben zelf alle voorzieningen voor onze kinderen met een beperking, zoals een eigen zwembad en ballenbad.”

“Maar sinds corona kunnen we niet alles genoeg ontsmetten, waardoor we meer activiteiten opzoeken buiten ons domein. Die bakfiets, waar we al voor aan het sparen waren en die nu veel sneller komt dan verwacht, komt goed van pas. We nemen zo vier kleuters mee. Het spreekt voor zich dat we de bakfiets al veel gebruikt hebben. Niet enkel voor onze school, maar ook voor de kleuters die hier in de weekends en de vakanties verblijven.”