Controle bij drie restaurants: illegale arbeid en één geseind persoon ontdekt Alexander Haezebrouck

02 oktober 2019

15u30 0

Bij een controleactie in drie exotische restaurants in Kortrijk afgelopen weekend op zaterdag 28 september werd op twee plaatsen illegale arbeid vastgesteld. De politie trof ook één persoon aan die geseind stond. Er waren nog overtredingen. In één restaurant werden de ontvangsten niet geregistreerd in de kassa en op één plaats was er geen afgifte van btw-bonnen aan de klanten. De controleactie ging uit van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) in samenwerking met de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Vlaamse Sociale Inspectie, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening, het Toezicht Sociale Wetten en de Dienst Vreemdelingenzaken. “We willen een duidelijk signaal geven aan de uitbaters die zich schuldig maken aan zwartwerk en illegale tewerkstelling”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.