Controle auto loopt uit de hand: twee agenten lichtgewond Alexander Haezebrouck

26 mei 2020

11u24 0 Kortrijk Een politiecontrole van een auto liep afgelopen vrijdagavond in de Groeningelaan uit de hand. De twee inzittenden verzetten zich hevig tegen de agenten. Twee agenten raakten hierbij lichtgewond en één van de passagiers trachtte te vluchten.

“Een patrouille merkte de wagen op en wilde controleren of de inzittenden zich aan de coronamaatregelen hielden”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De twee wilden niet meewerken en trachtten de agenten weg te duwen. Eén van hen zette het uiteindelijk op een lopen, maar kon door een agent met een politiehond snel ingerekend worden. Beiden werden gearresteerd. In totaal moesten zes agenten ter plaatse komen om het duo te overmeesteren. Twee agenten raakten hierbij lichtgewond. De twee betrokkenen wonen in Kortrijk en zullen zich binnenkort moeten verantwoorden op de rechtbank.