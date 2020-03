Container met houtafval vat vuur in containerpark Alexander Haezebrouck

08 maart 2020

16u23 2

In het containerpark van Rollegem langs de Klijtbergstraat vatte zondag één van de afvalcontainers vuur. Het ging om de container met houtafval. Een voorbijganger die rook zag opstijgen vanuit het containerpark verwittigde de brandweer. Eens de brandweer ter plaatse was, was al een grote rookwolk te zien boven Rollegem. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest de container volledig leeghalen om zeker te zijn dat alles geblust was. In de container mogen soms ook assen gegooid worden. Mogelijk lagen nog assen in de container voordat er opnieuw hout werd ingegooid en is het vuur zo ontstaan. Niemand raakte gewond, het containerpark is gesloten op zondag.