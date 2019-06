Container met afval vat vuur Alexander Haezebrouck

28 juni 2019

In de Spoorwegstraat in Kortrijk brak vrijdagnamiddag omstreeks 16.15 uur brand uit in een gesloten container. Dat zorgde voor wat rookontwikkeling waardoor de brandweer verwittigd werd. In de container stak bouwafval waarbij enkele planken en hout hadden vuur gevat, mogelijk door de hitte. Voor de brandweer zat er niets anders op dan alles wat in de container zat, uit te halen en nat te spuiten.